СБУ зазначає, що за 7 років у різних областях України нейтралізували понад 30 агентурних мереж. Також за державну зраду та шпигунство засудили понад 180 зловмисників.

До теми На дестабілізацію в Україні працюють 7 000 російських спецслужбовців, – СБУ

Російські розвідники стали персоною non grata

20 кадрових співробітників розвідки Росії, які працювали в Україні, прикриваючись дипломатами. Їх оголосили рersona non grata.

Також українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Затримали 26 зловмисників, які хотіли підірвати об’єкти критичної інфраструктури і також оборонного значення.

Суд присудив покарання різного терміну понад 250 бойовикам за злочини проти державної безпеки України. Серед них – ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань з окупованого Донбасу.

В яких регіонах викривали зловмисників

СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ Росії, яка діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. Вороги готувалися до диверсій, у їх планах було посягнути на бойові літаки на одному з аеродромів Збройних Сил України.

областей. Вороги готувалися до диверсій, у їх планах було посягнути на бойові літаки на одному з аеродромів Збройних Сил України. У районі проведення ООС затримали диверсанта спецслужб Росії, коли той збирався підірвати цистерну з аміаком на території одного з промислових об’єктів Луганщини.

затримали диверсанта спецслужб Росії, коли той збирався підірвати цистерну з аміаком на території одного з промислових об’єктів Луганщини. У Харкові СБУ викрила агента російської воєнної розвідки. Він, виконуючи завдання "кураторів", збирав закриту інформацію про новітню українську бронетехніку.

СБУ викрила агента російської воєнної розвідки. Він, виконуючи завдання "кураторів", збирав закриту інформацію про новітню українську бронетехніку. На Херсонщині викрили ще одного ворожого агента, який займався розвідувально-підривною діяльністю в регіоні. Ще один шпигун збирав розвіддані на Луганщині про підрозділи операції Об’єднаних сил.

Останні затримання СБУ

На Дніпропетровщині СБУ, як стало відомо 21 грудня, викрила злочин колишнього чиновника Повітряних сил ЗСУ. Експосадовець збирав секретну військову інформацію і намагався передавати її спецслужбам Росії.

Також агент Федеральної служби безпеки Росії збирав розвідувальні дані на Житомирщині. На цьому його впіймали працівники контррозвідки СБУ. За свою діяльність шпигун отримав термін – 8 років за ґратами.

У Донецькій області контррозвідники СБУ затримували проросійського бойовика. Він був учасником так званого штурмового підрозділу "Сомалі", яке воювало проти наших захисників.

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