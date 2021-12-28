СБУ зазначає, що за 7 років у різних областях України нейтралізували понад 30 агентурних мереж. Також за державну зраду та шпигунство засудили понад 180 зловмисників.

До теми На дестабілізацію в Україні працюють 7 000 російських спецслужбовців, – СБУ

Російські розвідники стали персоною non grata

20 кадрових співробітників розвідки Росії, які працювали в Україні, прикриваючись дипломатами. Їх оголосили рersona non grata.

Також українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Затримали 26 зловмисників, які хотіли підірвати об’єкти критичної інфраструктури і також оборонного значення.

Суд присудив покарання різного терміну понад 250 бойовикам за злочини проти державної безпеки України. Серед них – ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань з окупованого Донбасу.

В яких регіонах викривали зловмисників

  • СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ Росії, яка діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. Вороги готувалися до диверсій, у їх планах було посягнути на бойові літаки на одному з аеродромів Збройних Сил України.
  • У районі проведення ООС затримали диверсанта спецслужб Росії, коли той збирався підірвати цистерну з аміаком на території одного з промислових об’єктів Луганщини.
  • У Харкові СБУ викрила агента російської воєнної розвідки. Він, виконуючи завдання "кураторів", збирав закриту інформацію про новітню українську бронетехніку.
  • На Херсонщині викрили ще одного ворожого агента, який займався розвідувально-підривною діяльністю в регіоні. Ще один шпигун збирав розвіддані на Луганщині про підрозділи операції Об’єднаних сил.

Останні затримання СБУ

Вас може зацікавити думка президента про СБУ: дивіться відео