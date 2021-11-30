Дані щодо кількості російських спецслужбовців, які працюють проти України, озвучив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

До слова СБУ розслідує організацію держперевороту в Україні

Робота спецслужб Росії проти України

Керівник департаменту кібербезпеки розповів, що загалом за підрахунками близько 7 тисяч співробітників спецслужб працюють з території Росії проти України.

Він зауважив, що від початку 2021 року очолюваний ним департамент заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів, припинив діяльність близько 20 ботоферм потужністю понад 150 тисяч акаунтів.

Це нібито 150 тисяч осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала у ФСБ Росії та діяла з території окупованого Криму,

– розповів Ілля Вітюк.

Робота спецслужб Росії