Данные по количеству работающих против Украины российских спецслужб озвучил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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Работа спецслужб России против Украины

Руководитель департамента кибербезопасности рассказал, что в общей сложности по подсчетам около 7 тысяч сотрудников спецслужб работают с территории России против Украины.

Он отметил, что с начала 2021 года возглавляемый им департамент заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов, прекратил деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тысяч аккаунтов.

Это якобы 150 тысяч человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. Нами была проведена беспрецедентная спецоперация против хакерской группы "Армагедон", штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории оккупированного Крыма,

– рассказал Илья Витюк.

Работа спецслужб России