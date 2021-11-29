В Службе безопасности 29 ноября сообщили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват власти в Украине.

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Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко отметил, что дело открыто "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти".

О ходе расследования будет сообщено позже,

– добавил спикер СБУ.

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СМИ рассказали, кто планировал госпереворот

Американский журналист Кристофер Миллер рассказал, что захват власти в Украине готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.

Согласно источникам представителя СМИ в Офисе Президента, главным "куратором" является упомянутый работник Федеральной службы безопасности России по имени Василий Васильевич Лаптев.

Между тем троих предателей зовут:

Алексей Васильев;

Василий Грицак;

Эдуард Федосов.

Кристофер Миллер объяснил, что злоумышленники хотели использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности борьбу между Владимиром Зеленским и олигархом Ахметовым.

Подстрекатели хотели сотрудничать с Ахметовым

Жураналист американского медиапроекта Buzzfeed News сообщил, что подстрекатели на записи разговора говорили, что "надо быть готовыми начать сотрудничать с Ахметовым".

Они надеялись 1 декабря устроить протесты на Банковой, которые должны были бы спровоцировать дальнейший беспорядок в столице и привести к власти людей, приближенных к олигарху.

Зеленский заявил о госперевороте: коротко

Владимир Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть.

Глава государства указал, что организаторы якобы пытаются втянуть Ахметова в эти планы.

Олигарх быстро отреагировал на заявление президента и утверждает, что все сказанное – неправда.

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