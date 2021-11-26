Зеленский считает, что это подстава. По его предположениям, Ахметова втягивают в войну против Украины. Поэтому президент пригласил бизнесмена на Банковую, чтобы послушать эту информацию.

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Кто планировал госпереворот

По словам Зеленского, эти вызовы уже фиксируют разведки других стран. Президент рассказал, что получили информацию, где представители России и Украины обсуждали переворот в Украине, а также участие в нем Ахметова.

Полагаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Его вовлекают в войну против государства Украины. Я считаю, что он начал ее. Полагаю, что, к сожалению, это будет его большая ошибка. Потому что нельзя воевать против своего народа и президента, избранного народом,

– сказал Зеленский.

Так, президент убежден, что Ахметова уже втянули в информационную войну, а теперь хотят втянуть в "войну против Зеленского". По словам главы государства, олигарха подстрекает его окружение.

Была запись разговора

Зеленский уточнил, что о госперевороте узнал из аудиозаписи. Говорили люди из России и Украины.

Однако президент не рассказал, откуда эта запись и чьи именно голоса на ней. Правда, он добавил, что голоса Ахметова там не было. По словам Зеленского, больше информации он не может рассказать.

Что этому предшествовало