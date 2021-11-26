Зеленський вважає, що це підстава. За його припущеннями, Ахметова втягують у війну проти України. Тому президент запросив бізнесмена на Банкову, аби послухати цю інформацію.

Важливо Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента

Хто планував держпереворот

За словами Зеленського, ці виклики вже фіксують розвідки інших країн. Президент розповів, що отримали інформацію, де представники Росії та України обговорювали переворот в Україні, а також участь в ньому Ахметова.

Вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка. Тому що не можна воювати проти свого народу й президента, який був обраний народом,

– сказав Зеленський.

Так, президент переконаний, що Ахметова вже втягнули в інформаційну війну, а тепер хочуть втягнути у "війну проти Зеленського". За словами глави держави, олігарха підбурює його оточення.

Був запис розмови

Зеленський уточнив, що про держпереворот дізнався із аудіозапису. Говорили люди з Росії та України.

Однак президент не розповів, звідки цей запис та чиї саме голоси на ньому. Щоправда, він додав, що голосу Ахметова там не було. За словами Зеленського, більше інформації він не може розповісти.

Що цьому передувало