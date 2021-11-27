На эту информацию отреагировал президент США Джо Байден. Глава Белого дома сказал, что такие сведения беспокоят его.

Также интересно Байден заявил, что поговорит с Зеленским и Путиным насчет Донбасса.

Байден прокомментировал заявление Зеленского о предполагаемом перевороте

У президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена журналисты спросили, слышал ли он слова украинского главы государства Владимира Зеленского о подготовке к началу декабря 2021 года государственного переворота в Украине. Байден ответил утвердительно и прокомментировал резонансное заявление Зеленского.

Меня это беспокоит. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством,

– ответил глава Белого дома.

На уточнение, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".

Кратко о заявлении Зеленского о подготовке переворота

Во время общения с украинскими журналистами Владимир Зеленский 26 ноября едва ли не на первых минутах заявил, что имеет информацию о подготовке государственного переворота в Украине на 1 – 2 декабря.

Причем причастны к этому некие граждане Украины и граждане России, которые к тому же пытались приобщить к заговору самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Сначала на это отреагировали в России: там заверили, что никаких подобных планов у них не было и вообще они таким не занимаются. Теперь имеем реакцию и из США.