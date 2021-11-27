На цю інформацію відреагував і президент США Джо Байден. Глава Білого дому сказав, що такі відомості турбують його.

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Байден прокоментував заяву Зеленського про ймовірний переворот

У президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена журналісти запитали, чи чув він слова українського глави держави Володимира Зеленського про підготовку на початок грудня 2021 року державного перевороту в Україні. Байден відповів ствердно й прокоментував резонансну заяву Зеленського.

Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність керувати своєю державою,
– відповів глава Білого дому.

На уточнення, чи буде він обговорювати цю ситуацію з президентом України, Джо Байден відповів: "Цілком можливо".

Коротко про заяву Зеленського щодо підготовки перевороту