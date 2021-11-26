Про намір провести зустріч з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним президент США заявив під час зустрічі з журналістами 26 листопада.

Зверніть увагу Єрмак із радником Байдена з нацбезпеки телефоном обговорив стягування військ Росії до кордонів

Байден хоче послабити напругу

Джо Байден заявив, що метою можливих переговорів з президентами України та Росії є послаблення напруги та загрози повномасштабної війни. Президент США висловив свою стурбованість ситуацією біля українського кордону.

Проведення таких переговорів Байден назвав "дуже ймовірними" на фоні стягування Росією до кордону з Україною.

Президент США Джо Байден також вкотре висловив підтримку територіальної цілісності України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною: останні новини

  • Можливість повномасштабного російського вторгнення в Україну є однією з найбільш обговорюваних тем останніх тижнів. Причиною цього є дані розвідки про високу активність війсь Росії біля наших кордонів.
  • У США неодноразово закликали Росію відмовитися від агресії та ескалації ситуації.
  • За даними американської розвідки, початок нової російської агресії можливий уже на початку 2022 року. Росія може наступати з власного кордону, а також з території Білорусі та окупованого Криму. До останнього Кремль уже стягує війська.
  • У Євросоюзі на в НАТО заявили, що у разі повномасштабної російської агресії вони не воюватимуть за Україну, однак підтримуватимуть її.