Про намір провести зустріч з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним президент США заявив під час зустрічі з журналістами 26 листопада.

Зверніть увагу Єрмак із радником Байдена з нацбезпеки телефоном обговорив стягування військ Росії до кордонів

Байден хоче послабити напругу

Джо Байден заявив, що метою можливих переговорів з президентами України та Росії є послаблення напруги та загрози повномасштабної війни. Президент США висловив свою стурбованість ситуацією біля українського кордону.

Проведення таких переговорів Байден назвав "дуже ймовірними" на фоні стягування Росією до кордону з Україною.

Президент США Джо Байден також вкотре висловив підтримку територіальної цілісності України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною: останні новини