Про намір провести зустріч з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним президент США заявив під час зустрічі з журналістами 26 листопада.
Зверніть увагу Єрмак із радником Байдена з нацбезпеки телефоном обговорив стягування військ Росії до кордонів
Байден хоче послабити напругу
Джо Байден заявив, що метою можливих переговорів з президентами України та Росії є послаблення напруги та загрози повномасштабної війни. Президент США висловив свою стурбованість ситуацією біля українського кордону.
Проведення таких переговорів Байден назвав "дуже ймовірними" на фоні стягування Росією до кордону з Україною.
Президент США Джо Байден також вкотре висловив підтримку територіальної цілісності України.
Стягування Росією військ до кордону з Україною: останні новини
- Можливість повномасштабного російського вторгнення в Україну є однією з найбільш обговорюваних тем останніх тижнів. Причиною цього є дані розвідки про високу активність війсь Росії біля наших кордонів.
- У США неодноразово закликали Росію відмовитися від агресії та ескалації ситуації.
- За даними американської розвідки, початок нової російської агресії можливий уже на початку 2022 року. Росія може наступати з власного кордону, а також з території Білорусі та окупованого Криму. До останнього Кремль уже стягує війська.
- У Євросоюзі на в НАТО заявили, що у разі повномасштабної російської агресії вони не воюватимуть за Україну, однак підтримуватимуть її.