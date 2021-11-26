О намерении провести встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным президент США заявил во время встречи с журналистами 26 ноября.

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Байден хочет ослабить напряжение

Джо Байден заявил, что целью возможных переговоров с президентами Украины и России является ослабление напряжения и угрозы полномасштабной войны. Президент США выразил свою обеспокоенность ситуацией возле украинской границы.

Проведение таких переговоров Байден назвал "очень вероятными" на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной.

Президент США Джо Байден также в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности Украины.

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