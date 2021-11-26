Глава Офиса президента и советник президента США по нацбезопасности пообщались по телефону 26 ноября. Соответствующее сообщение обнародовали на официальном сайте Белого дома.

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В то же время собеседники согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности. Кроме этого, Джейк Салливан подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

США предупреждают Европу

Соединенные Штаты предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину – учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы.

Кроме этого, американская разведка информирует, что действия страны-агрессора будут зависеть от погоды. Следовательно, эскалация "может произойти через несколько недель, если Запад не вмешается".

Обратите внимание! США решительно предупредили Москву, что любые ее военные действия будут иметь последствия. При этом Украине американская сторона выражает свою поддержку.

Обострение на границе Украины с Россией: что известно