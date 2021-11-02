Президент Украины и государственный секретарь США встретились на климатическом саммите в Глазго. Об этом глава нашей страны сообщил на своей странице в социальных сетях.

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На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и Соединенных Штатов, вызовов в энергетике,
– написал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, а также решительную настроенность на их воплощение.

Президент встретился с Блинкеном / Фото из твитера Владимира Зеленского

Встречи Зеленского в Глазго:

Текст публикации Владимира Зеленского:

На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике.США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение.