Президент Украины и государственный секретарь США встретились на климатическом саммите в Глазго. Об этом глава нашей страны сообщил на своей странице в социальных сетях.
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На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и Соединенных Штатов, вызовов в энергетике,
– написал Владимир Зеленский.
Он также подчеркнул, что США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, а также решительную настроенность на их воплощение.
Президент встретился с Блинкеном / Фото из твитера Владимира Зеленского
Встречи Зеленского в Глазго:
- Владимир Зеленский обсудил с Джастином Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
- Президент пообщался с Ангелой Меркель о ситуации безопасности на Донбассе и политическом кризисе в Европе.
- С Борисом Джонсоном затронули вопросы двустороннего взаимодействия и военно-оборонного сотрудничества.
Текст публикации Владимира Зеленского:
На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике.США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение.