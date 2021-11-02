Президент України та державний секретар США зустрілися на кліматичному саміті у Глазго. Про це глава нашої країни повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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На зустрічі з Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та Сполучених Штатів, викликів в енергетиці,

– написав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, а також рішучу налаштованість на їхнє втілення.



Президент зустрівся з Блінкеном / Фото з твітера Володимира Зеленського

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Глазго на кліматичному саміті. Політики зачепили тему Донбасу.

Зустрічі Зеленського у Глазго:

Володимир Зеленський обговорив з Джастіном Трюдо спрощення поїздок до Канади для громадян України

Президент поспілкувався з Ангелою Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі та політичну кризу в Європі.

З Борисом Джонсоном торкнулися питань двосторонньої взаємодії та військово-оборонного співробітництва.

Текст публікації Володимира Зеленського:

На зустрічі з Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та США, викликів в енергетиці.США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення.