Український президент поспілкувався зі світовими лідерами під час першого дня участі в роботі Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відкрилася в Глазго.
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Питання, які Зеленський обговорив з главами держав
- важливі аспекти двосторонньої співпраці між країнами,
- глобальні та регіональні виклики, пов'язані з кліматичними змінами, пандемією COVID-19, енергетичною кризою та безпековою ситуацією у Європі, зокрема на Сході України, та світі.
Розмова з Джонсоном
Під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном порушили важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонного співробітництва, європейського та світового порядку денного.
Контакти глави України з іншими президентами та прем'єрами
Окрім цього, президент України поспілкувався з такими світовими лідерами:
- прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом,
- главою уряду Швеції Стефаном Льовеном,
- прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі,
- очільником уряду Люксембургу Ксав'є Бетелем,
- канцлером Австрії Александром Шалленбергом,
- президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.
У твітері Зеленський повідомив і про зустріч з очільником Анголи.
"Це був перший контакт глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між та в 1994 році", – зазначив український лідер.
Сторони домовилися про посилення співпраці між країнами та наповнення її конкретним практичним змістом, зокрема в економіці.