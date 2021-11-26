Глава Офісу Президента та радник президента США з нацбезпеки поспілкувалися телефоном 26 листопада. Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті Білого дому.

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Вони обговорили спільні занепокоєння щодо поточної військової діяльності Росії біля кордонів України та жорсткої риторики щодо української держави,

– зазначили в адміністрації Джо Байдена.

Водночас співрозмовники погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості. Орім цього, Джейк Салліван підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів Америки суверенітету та територіальній цілісності України.

США попереджають Європу

Сполучені Штати попередили європейських союзників про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну – з огляду на нарощування військ та озброєнь уздовж кордону.

Окрім цього, американська розвідка інформує, що дії країни-агресора залежатимуть від погоди. Відтак, ескалація "може статися через кілька тижнів, якщо Захід не втрутиться".

Зверніть увагу! США рішуче попередили Москву, що будь-які її військові дії матимуть наслідки. Натомість Україні американська сторона висловлює свою підтримку.

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