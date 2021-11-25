Техніку та війська перекидають до Криму ще з минулого тижня. Про це журналісти повідомляють із посиланням на дані всесвітньої оборонно-розвідувальної компанії "Джейнс" та групи розвідки "Conflict Intelligence Team", яка базується в Москві.

До речі Меркель пообіцяла Зеленському, що нова агресія Росії не залишиться без відповіді

Що стягують до Криму

У розвідці кажуть, що розгортання сил слідує за відправкою бойових танків та іншого важкого озброєння до Воронезької області.

Окупанти відправили до Криму:

34 мотострілецьку бригаду. Її помітили при завантаженні в поїзд у Ставропольському краї 11 листопада.

42 гвардійську мотострілецьку дивізію. Її танки Т-72Б3 бачили на відео в поїзді до Криму, про яке повідомляли розвідники Conflict Intelligence Team.

У Кремлі кажуть про "внутрішні справи"

Журналісти стверджують, що пресслужба міноборони Росії не відповідала на дзвінки у неробочий час.

Також згадали, що Кремль неодноразово відмовлявся відповідати на питання про розміщення російських військ. Казали, мовляв, це "внутрішня справа".

Що відомо про загрозу нападу Росії