Техніку та війська перекидають до Криму ще з минулого тижня. Про це журналісти повідомляють із посиланням на дані всесвітньої оборонно-розвідувальної компанії "Джейнс" та групи розвідки "Conflict Intelligence Team", яка базується в Москві.
До речі Меркель пообіцяла Зеленському, що нова агресія Росії не залишиться без відповіді
Що стягують до Криму
У розвідці кажуть, що розгортання сил слідує за відправкою бойових танків та іншого важкого озброєння до Воронезької області.
Окупанти відправили до Криму:
- 34 мотострілецьку бригаду. Її помітили при завантаженні в поїзд у Ставропольському краї 11 листопада.
- 42 гвардійську мотострілецьку дивізію. Її танки Т-72Б3 бачили на відео в поїзді до Криму, про яке повідомляли розвідники Conflict Intelligence Team.
У Кремлі кажуть про "внутрішні справи"
Журналісти стверджують, що пресслужба міноборони Росії не відповідала на дзвінки у неробочий час.
Також згадали, що Кремль неодноразово відмовлявся відповідати на питання про розміщення російських військ. Казали, мовляв, це "внутрішня справа".
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ попереджали, що Росія стягнула до українського кордону свої сили. У листопаді це підтвердила українська розвідка. Зазначили, що чисельність військ держави-агресорки досягла 90 тисяч.
- Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Москва планує напасти на Україну. Атака може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Припускають, що напад можливий з боку окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- У США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну і проводять консультації з партнерами. Швеція, Канада та Німеччина заявили, що допоможуть Україні за потреби.