Меркель вкотре підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вона наголосила, що підрив цього не залишиться без наслідків.
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Про що ще говорили Меркель та Зеленський
Політики домовилися просувати зусилля в нормандському форматі для виконання мінських домовленостей. Крім того, не оминули тему про ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні.
Російські війська біля кордону: що відомо
- Ще наприкінці жовтня американські ЗМІ писали, що Росія стягнула до українського кордону свої сили.
- Згодом це вже підтвердили і в українській розвідці. Зазначили, що чисельність військ держави-агресорки досягла 90 тисяч.
- Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Москва планує напасти на Україну. Широкомасштабна атака може відбутися вже у січні – лютому 2022 року. Інформацію підтвердила й розвідка США.
- Напад можливий за 3 напрямками – з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- Тому в США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну і проводять консультації з партнерами. Швеція та Канада вже заявили про готовність допомогти Україні за потреби.