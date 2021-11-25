Меркель вкотре підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вона наголосила, що підрив цього не залишиться без наслідків.

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