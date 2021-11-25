Меркель вкотре підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вона наголосила, що підрив цього не залишиться без наслідків.

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Про що ще говорили Меркель та Зеленський

Політики домовилися просувати зусилля в нормандському форматі для виконання мінських домовленостей. Крім того, не оминули тему про ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні.

Російські війська біля кордону: що відомо