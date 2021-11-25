За словами Меркель, Путін та голова російського МЗС "не були готові" провести зустріч у нормандському форматі.

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Чому Меркель хотіла ще одну зустріч

Канцлерка вважає, що це було б добрим сигналом того, що всі сторони зацікавлені у вирішенні конфлікту на Донбасі.

На жаль, цього не сталося,

– додала Меркель.

Також політикиня говорить про згуртовану позицію країн ЄС – у разі посилення агресії Росії щодо України – санкції можуть бути більш жорсткими. Водночас Меркель думає, що слід показувати і відкритість до діалогу, вирішувати проблеми в дискусіях.

Остання зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"

Востаннє лідери країн "нормандської четвірки" зустрічались у нормандському форматі в грудні 2019 року.

Учасники саміту домовилися провести нову зустріч у 2020 році, але вона так і не відбулася. Відтоді переговори відбувались на рівні радників та представників лідерів четвірки.

Зауважимо, що зустріч постійно відтягувала саме Росія. У Кремлі постійно говорять, мовляв, Україна не дотримується мінських домовленостей.

Зверніть увагу! Меркель була канцлеркою Німеччини протягом 16 років. Цьогоріч вона йде з посади. Тепер уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.