По словам Меркель, Путин и глава российского МИД "не были готовы" провести встречу в нормандском формате.

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Почему Меркель хотела еще одну встречу

Канцлер считает, что это было бы хорошим сигналом того, что все стороны заинтересованы в разрешении конфликта на Донбассе.

К сожалению, этого не произошло,

– добавила Меркель.

Также политик говорит о сплоченной позиции стран ЕС – в случае усиления агрессии России в отношении Украины санкции могут быть более жесткими. В то же время Меркель думает, что следует показывать и открытость к диалогу, решать проблемы в дискуссиях.

Последняя встреча лидеров стран "нормандской четверки"

В последний раз лидеры стран "нормандской четверки" встречались в нормандском формате в декабре 2019 года.

Участники саммита договорились провести новую встречу в 2020 году, но она так и не состоялась. С тех пор переговоры проходили на уровне советников и представителей лидеров четверки.

Заметим, что встречу постоянно оттягивала именно Россия. В Кремле постоянно говорят, мол, Украина не придерживается минских договоренностей.

Обратите внимание! Меркель была канцлером Германии в течение 16 лет. В этом году она уходит с должности. Теперь правительство страны возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.