Представник медіапроєкту Buzzfeed News зазначив, що захоплення влади готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму.

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Відповідно до джерел журналіста в Офісі Президента, головним "куратором" є згаданий працівник Федеральної служби безпеки Росії на ім'я Василь Васильович Лаптєв.

Водночас трьох зрадників звати:

Олексій Васильєв;

Василь Грицак;

Едуард Федосов.

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