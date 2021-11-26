Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заверил, что госпереворот в Украине не был в планах России.
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Песков сказал, что Москва, мол, таким не занимается
Россия никогда не занимается вообще такими делами,
– убеждает представитель Кремля.
Отметим, что во время пресс-конференции "30 вопросов президенту" Владимир Зеленский сообщил, что он получил информацию о подготовке государственного переворота.
Переворот должен был состояться 1–2 декабря
Госпереворот должен был состояться, по словам главы государства, 1–2 декабря и привлечь на его реализацию должны были 1 миллиард долларов. Президент отметил, что в этот план хотели затянуть олигарха Рината Ахметова. Для обсуждения этой ситуации бизнесмена пригласили на Банковую.
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Что еще рассказал президент о попытке госпереворота:
- Информацию о подготовке зафиксировали и разведки других стран.
- По словам Зеленского, Ахметов уже начал "информационную войну", а теперь его окружение подталкивает к "войне против Зеленского".
- О подготовке переворота узнали из аудиозаписи. Голоса Ахметова там не было.