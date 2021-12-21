Як повідомляє СБУ, ексчиновник хотів їхати в Росію, щоб нібито провідати рідних. Водночас насправді там збирався передавати дані спецслужбам росіян.

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Які докази злочину виявили слідчі

Дані з державної таємниці про організацію системи управління військами Протиповітряної оборони України посадовець збирав на роботі, але зберігав їх удома.

Під час обшуків правоохоронці знайшли у нього флешки із таємною інформацією, комп'ютери та телефони.

Слідчі відкрили справу про участь у терористичній групі чи організації, а також про несанкціоновані дії з інформацією, яка міститься на комп'ютерах та інших електронних носіях. Правоохоронці також вирішують питання про підозру та запобіжний захід зловмиснику.

СБУ знайшла докази злочину
Докази злочину правоохоронці знайшли вдома у зловмисника / Фото СБУ

Кого ще виявляла СБУ у співпраці з Росією

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