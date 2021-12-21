Как сообщает СБУ, экс-чиновник хотел ехать в Россию, чтобы якобы навестить родных. В то же время на самом деле там собирался передавать данные спецслужбам россиян.

К теме Мог работать на Россию: СБУ расследует возможную госизмену главы Нацбюро авиапроисшествий

Какие доказательства преступления обнаружили следователи

Данные из государственной тайны об организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины чиновник собирал на работе, но хранил их дома.

Во время обысков правоохранители нашли у него флешки с тайной информацией, компьютеры и телефоны.

Следователи открыли дело об участии в террористической группе или организации, а также о несанкционированных действиях с информацией, которая содержится на компьютерах и других электронных носителях. Правоохранители также решают вопрос о подозрении и мере пресечения злоумышленнику.

СБУ знайшла докази злочину

Доказательства преступления правоохранители нашли дома у злоумышленника / Фото СБУ

Кого еще выявляла СБУ в сотрудничестве с Россией

Вас может заинтересовать, как Россия якобы задерживает украинских шпионов: смотрите видео