По данным экономической контрразведки, он мог совершать преступления по заданию России. Следствие также выяснило, что чиновник причастен к изготовлению в Украине бортовых самописцев для самолетов и их реализации через подконтрольное предприятие на территории России.

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Расследование проверяет обстоятельства того, что исполняющий обязанности НБРГА помогал представителям России проводить подрывную деятельность против Украины,
– сообщили в суде.

Что именно проверяет следствие

  • Факты о том, что чиновник собирал и передавал россиянам полетную информацию из Нацбюро, полученную во время технического расследования авиационных происшествий на территории Украины.
  • Расследуют, передавал ли подозреваемый информацию о полетах украинских военных самолетов, которую записывают бортовые самописцы и регистраторы полетной информации.

Задержание СБУ российских приспешников

  • Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, руководившего Центром специальных операций, обвиняют в государственной измене и попытке террористического акта. Он собирал тайную информацию и передавал ее России. Суд просит отпустить его под домашний арест.
  • 32-летний украинец был задержан пограничниками Луганского отряда из-за работы на оккупационные войска России. Мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений незаконных вооруженных формирований.
  • Злоумышленники пытались автобусом перевезти 20 килограммов взрывчатки в Россию. Контрабанда была вывезена под видом тонера для принтера.