По данным экономической контрразведки, он мог совершать преступления по заданию России. Следствие также выяснило, что чиновник причастен к изготовлению в Украине бортовых самописцев для самолетов и их реализации через подконтрольное предприятие на территории России.

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Расследование проверяет обстоятельства того, что исполняющий обязанности НБРГА помогал представителям России проводить подрывную деятельность против Украины,

– сообщили в суде.

Что именно проверяет следствие

Факты о том, что чиновник собирал и передавал россиянам полетную информацию из Нацбюро, полученную во время технического расследования авиационных происшествий на территории Украины.

Расследуют, передавал ли подозреваемый информацию о полетах украинских военных самолетов, которую записывают бортовые самописцы и регистраторы полетной информации.

Важно! Пока следствие не получило достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении. Сроки расследования продлили до 27 ноября 2022 года.

Задержание СБУ российских приспешников