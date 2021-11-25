Пограничники задержали транспорт 23 ноября на пункте пропуска "Меловое" на Луганщине. О деталях сообщили 25 ноября в СБУ.

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СБУ разоблачила канал контрабанды пороха в Россию

В ведомстве рассказали, что "товар" перевозили в рейсовом микроавтобусе среди личных вещей пассажиров.

По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил "багаж" от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправок на территории Ростовской области, что находится в России,

– выяснили в СБУ.

Следователи открыли уголовные дела по статьям о покушении на преступление и контрабанду. В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения организаторов к ответственности.

За контрабанду виновным грозит заключение сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

СБУ разоблачило канал поставки контрабанды пороха в Россию / Фото СБУ

Что этому предшествовало