Прикордонники затримали транспорт 23 листопада на пункті пропуску "Мілове", що на Луганщині. Про деталі повідомили 25 листопада в СБУ.

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СБУ викрила канал контрабанди пороху в Росію

У відомстві розповіли, що "товар" перевозили рейсовим мікроавтобусом серед особистих речей пасажирів.

За попередніми даними слідства, водій автобуса отримав "багаж" від керівника транспортної компанії. Перевізник мав передати небезпечну речовину замовнику на одній з автозаправок на території Ростовської області, що у Росії,

– з'ясували в СБУ.

Слідчі відкрили кримінальні справи за статтями про замах на злочин та контрабанду. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення організаторів до відповідальності.

За контрабанду винним загрожує ув'язнення на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

СБУ викрило канал постачання контрабанди пороху до Росії / Фото СБУ

Що цьому передувало