Зловмисника на автомобілі Renault виявили у пункті пропуску "Мілове" на Луганщині. Під час огляду машини він помітно нервував, а собака прикордонників зреагував на коробки із етикетками тонеру у салоні.

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Сказав, що товар належав знайомому

У флаконах, замість того, що було зображено на етикетках, виявили понад 22 кілограми пороху. За словами водія, який віз небезпечний вантаж, його про це попросив знайомий. Водій зпевняв, що нібито не знав про те, що у флаконах насправді геть інша суміш.

Вибухова речовина, яку знайшли прикордонники// Фото МВС

Про виявлену контрабанду прикордонники повідомили правоохоронцям. Справу розслідують.

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