Усі Гаджети вилучили. Їхню вартість смартфонів встановить експертиза.
До теми В аеропорту "Львів" житель США намагався обдурити митників
У даху мікроавтобуса знайшли майже 200 смартфонів
Українець прибув у пункт пропуску "Шегині" та обрав для проходження митного контролю "зелений коридор". Так, він засвідчив, що не перевозить товари, які потрібно задекларувати.
Однак це не спрацювало. Виходячи з аналізу ризиків, прикордонники Львівського загону спільно з митниками та оперативними співробітниками ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, яким прибув із-за кордону 32-річний українець,
– розповіли прикордонники.
За результатами перевірки під декоративною обшивкою стелі знайшли 196 ґаджетів:
- 83 мобільні телефони XIAOMI 11 Lite 5G;
- 113 мобільні телефони XIAOMI Redmi Note 10S.
Смартфони та автівку вилучили. Наразі експерти встановлюють вартість контрабанди.
Дивіться відео, як прикордонники знайшли контрабанду: