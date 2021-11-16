Все гаджеты изъяли. Стоимость смартфонов установит экспертиза.

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В крыше микроавтобуса нашли почти 200 смартфонов

Украинец прибыл в пункт пропуска "Шегини" и выбрал для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор". Так, он показал, что не перевозит товары, которые нужно задекларировать.

Однако это не сработало. Исходя из анализа рисков, пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и оперативными сотрудниками инициировали углубленный осмотр микроавтобуса, которым прибыл из-за рубежа 32-летний украинец,

– рассказали пограничники.

По результатам проверки под декоративной обшивкой потолка нашли 196 гаджетов:

83 мобильных телефона XIAOMI 11 Lite 5G;

113 мобильных телефонов XIAOMI Redmi Note 10S.

Смартфоны и машину изъяли. Сейчас эксперты устанавливают стоимость контрабанды.

Смотрите видео, как пограничники нашли контрабанду: