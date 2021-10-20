Общая стоимость контрабанды составляет примерно 635 тысяч гривен. Таможенники составили в отношении нарушителей протоколы.

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Житель США перевозил дорогие видеокарты

41-летний гражданин Украины, который постоянно проживает в США, 20 октября прибыл во львовский аэропорт. Мужчина прилетел рейсом из Стамбула. Он выбрал полосу упрощенного таможенного контроля.

Во время сканирования его багажа таможенники обнаружили подозрительные вещи. Ими оказались 2 видеокарты стоимостью почти 135 тысяч гривен. Мужчина не указал их в декларации. Так, пассажир нарушил порядок прохождения таможенного контроля в "зеленом коридоре", поэтому на него составили протокол.

Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Львовской таможни

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У жителей Тернопольской области изъяли технику на пол миллиона

В пункт пропуска Шегини – Медика 18 октября из Польши прибыл микроавтобус Volkswagen. За его рулем находился 21-летний житель Тернопольской области. Мужчина выбрал полосу "красный коридор". Она предназначена для перемещения товаров, подлежащих письменному декларированию и налогообложению.

В декларации мужчина указал лишь о наличии 50 килограммов личных вещей. Однако во время осмотра авто таможенники нашли в багажнике автомобиля 4 новые видеокарты. Их стоимость составляет примерно 100 тысяч гривен.

Накануне, 17 октября, в пункте пропуска Краковец – Корчова во время осмотра автомобиля Volkswagen таможенники нашли среди вещей 50-летнего водителя 9 видеокарт.

Житель Тернопольской области признался, что они принадлежат ему. Он показал документы, подтверждающие стоимость техники – 59 772 злотых (более 400 тысяч гривен).

Работники таможни составляли на нарушителей протоколы. Все товары временно изъяли. Вскоре дела направят в суд.