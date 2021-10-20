Загальна вартість контрабанди становить приблизно 635 тисяч гривень. Митники склали щодо порушників протоколи.

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Житель США перевозив дорогі відеокарти

41-річний громадянин України, який постійно проживає у США, 20 жовтня прибув у львівський аеропорт. Чоловік прилетів рейсом зі Стамбулу. Він обрав смугу спрощеного митного контролю.

Під час сканування його багажу митники виявили підозрілі речі. Ними виявились 2 відеокарти вартістю майже 135 тисяч гривень. Чоловік не вказав їх у декларації. Так, пасажир порушив порядок проходження митного контролю у "зеленому коридорі", тож на нього склали протокол.

Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Львівської митниці

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У жителів Тернопільщини вилучили техніку на пів мільйона

В пункт пропуску Шегині – Медика 18 жовтня з Польщі прибув мікроавтобус Volkswagen. За його кермом перебував 21-річний житель Тернопільщини. Чоловік обрав смугу "червоний коридор". Вона призначена для переміщення товарів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню.

В декларації чоловік вказав лише про наявність 50 кілограмів особистих речей. Однак під час огляду авто митники знайшли в багажнику автівки 4 нові відеокарти. Їхня вартість становить приблизно 100 тисяч гривень.

Напередодні, 17 жовтня, в пункті пропуску Краківець – Корчова під час огляду автомобіля Volkswagen митники знайшли серед речей 50-річного водія 9 відеокарт.

Житель Тернопільщини зізнався, що вони належать йому. Він показав документи, які підтверджують вартість техніки – 59 772 злотих (понад 400 тисяч гривень).

Працівники митниці складали на порушників протоколи. Усі товари тимчасово вилучили. Невдовзі справи скерують до суду.