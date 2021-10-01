На момент окупації зброю зберігали на півострові. Втім, якимось чином вона опинилася на Донеччині.

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Зброя з Криму у гаражі в Авдіївці

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що зброя, яку вкрали у Криму, перебуває на території Донецької області. Схованку зі зброєю та боєприпасами знайшли на території гаражного кооперативу Авдіївки.

Правоохоронці вилучили:

  • 60 гранат Ф-1,
  • 36 гранат РГД,
  • понад 100 мін,
  • 10 ручних протитанкових гранатометів,
  • установку протитанкової керованої ракети,
  • майже 14 тисяч патронів різного калібру.

Арсенал в Авдіївці
Арсенал в Авдіївці

Наразі невідомо, хто причетний до незаконного зберігання зброї. Правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. Весь арсенал вилучили для експертизи.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі.

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