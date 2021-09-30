Ці схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп окупантів.
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Один з тайників був за кілька кілометрів від лінії розмежування
На Луганщині тайник облаштували у лісосмузі – всього за кілька кілометрів від лінії розмежування. У ньому знайшли 126 тротилових шашок, засоби ініціації вибухів та 29 гранат.
У Донецькій області схрон був неподалік Маріуполя. Зброю та вибухівку знайшли під землею.
Що було у схованці найманців:
- 3 цинкові короби з набоями до зенітних установок;
- майже кілограм тротилу;
- 5 протитанкових і протипіхотних мін;
- 18 бойових гранат;
- 60 стрічок з набоями до великокаліберних кулеметів;
- автомат Калашникова;
- мінометну міну;
- понад 3 тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.
Один зі схронів був поблизу Маріуполя / Фото СБУ
Найманці могли готувати диверсії / Фото СБУ
Бойовики проводять штабні навчання на окупованих територіях
Зазначимо, що тим часом на окупованій території російські найманці нарощують бойову готовність. Вони проводять мобілізаційні штабні навчання, до яких залучили і цивільні сили, і резервістів. "Залік" прийматимуть у бойовиків 4 – 8 жовтня. Звісно все відбувається під наглядом інструкторів з держави-агресорки.