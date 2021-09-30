Эти тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп оккупантов.
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Один из тайников был в нескольких километрах от линии разграничения
На Луганщине тайник открыли в лесополосе – всего в нескольких километрах от линии разграничения. В нем нашли 126 тротиловых шашек, средства инициирования взрывов и 29 гранат.
В Донецкой области тайник был неподалеку Мариуполя. Оружие и взрывчатку нашли под землей.
Что было в тайнике наемников:
- 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам;
- почти килограмм тротила;
- 5 противотанковых и противопехотных мин;
- 18 боевых гранат;
- 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам;
- автомат Калашникова;
- минометную мину;
- более 3000 патронов к стрелковому оружию различного калибра.
Один из тайников был вблизи Мариуполя / Фото СБУ
Наемники могли готовить диверсии / Фото СБУ
Боевики проводят штабные учения на оккупированных территориях
Отметим, что в это время на оккупированной территории российские наемники наращивают боевую готовность. Они проводят мобилизационные штабные учения, к которым привлекли и гражданские силы, и резервистов. "Зачет" будут принимать у боевиков 4 – 8 октября. Конечно все происходит под надзором инструкторов из государства-агрессора.