Слідчі вважають, що начальник складу систематично продавав засоби ураження.
Нещодавно На кордоні з Росією затримали жінку зі снайперським прицілом у "рюкзаку сина"
Військовий встиг продати десятки гранат
Він встиг збути 20 гранат Ф-1, 5 гранат РГД-5 із запалами, а також 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22. Правоохоронці обстежили помешкання затриманого, а також приміщення, де він зберігав поцуплене військове майно.
Вдалось вилучити цілий арсенал боєприпасів: вони вже були виведені з обліку та готові до реалізації.
Що вилучили:
- 20 артилерійських мінометних мін та 20 мінометних мін;
- майже 600 артилерійських снарядів;
- близько 250 підривачів;
- 576 освітлювальних реактивних ракет;
- 49 пакунків вишибних порохових зарядів до мінометних мін;
- розривні заряди;
- гранати та майже 34 тисячі набоїв різного калібру.
Невдовзі військовому оголосять про підозру
Правоохоронці порушили кримінальне провадження – за фактами викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі слідчі встановлюють причетних до злочинної схеми. Керівнику складу повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
До продажу був готовий цілий арсенал / Фото Офіс генпрокурора
Чоловіку незабаром повідомлять про підозру / Фото Офісу генпрокурора
На Львівщині в чоловіка виявили цілий схрон зброї
Зазначимо, що нещодавно на Львівщині в одного з активістів виявили цілий схрон зброї. У чоловіка працівники СБУ знайшли вибухівку, набої та бойові гранати. Поки що правоохоронці проводять розслідування та встановлюють джерела надходження зброї.