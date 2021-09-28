Слідчі вважають, що начальник складу систематично продавав засоби ураження.

Нещодавно На кордоні з Росією затримали жінку зі снайперським прицілом у "рюкзаку сина"

Військовий встиг продати десятки гранат

Він встиг збути 20 гранат Ф-1, 5 гранат РГД-5 із запалами, а також 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22. Правоохоронці обстежили помешкання затриманого, а також приміщення, де він зберігав поцуплене військове майно.

Вдалось вилучити цілий арсенал боєприпасів: вони вже були виведені з обліку та готові до реалізації.

Що вилучили:

  • 20 артилерійських мінометних мін та 20 мінометних мін;
  • майже 600 артилерійських снарядів;
  • близько 250 підривачів;
  • 576 освітлювальних реактивних ракет;
  • 49 пакунків вишибних порохових зарядів до мінометних мін;
  • розривні заряди;
  • гранати та майже 34 тисячі набоїв різного калібру.

Невдовзі військовому оголосять про підозру

Правоохоронці порушили кримінальне провадження – за фактами викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі слідчі встановлюють причетних до злочинної схеми. Керівнику складу повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Торгівля зброєю на МиколаївщиніДо продажу був готовий цілий арсенал / Фото Офіс генпрокурора

Торгівля зброєю на МиколаївщиніЧоловіку незабаром повідомлять про підозру / Фото Офісу генпрокурора

На Львівщині в чоловіка виявили цілий схрон зброї

Зазначимо, що нещодавно на Львівщині в одного з активістів виявили цілий схрон зброї. У чоловіка працівники СБУ знайшли вибухівку, набої та бойові гранати. Поки що правоохоронці проводять розслідування та встановлюють джерела надходження зброї.