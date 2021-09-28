Следователи считают, что начальник склада систематически продавал средства поражения.

Недавно На границе с Россией задержали женщину со снайперским прицелом в "рюкзаке сына"

Военный успел продать десятки гранат

Он успел сбыть 20 гранат Ф-1, 5 гранат РГД-5 с запалами, а также 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22. Правоохранители обследовали жилище задержанного, а также помещение, где он хранил украденное военное имущество.

Удалось изъять целый арсенал боеприпасов: они уже были выведены из учета и готовы к реализации.

Что изъяли:

20 артиллерийских минометных мин и 20 минометных мин;

почти 600 артиллерийских снарядов;

около 250 взрывателей;

576 осветительных реактивных ракет;

49 пакетов вышибных пороховых зарядов к минометным минам;

разрывные заряды;

гранаты и почти 34 тысячи патронов различного калибра.

Вскоре военному объявят о подозрении

Правоохранители возбудили уголовное производство – по фактам похищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Сейчас следователи устанавливают причастных к преступной схеме. Руководителю склада сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.



К продаже был готов целый арсенал / Фото Офиса генпрокурора



Мужчине вскоре сообщат о подозрении / Фото Офиса генпрокурора

На Львовщине у мужчины обнаружили целый схрон оружия

Отметим, что недавно на Львовщине у одного из активистов обнаружили целый схрон оружия. У мужчины работники СБУ нашли взрывчатку, патроны и боевые гранаты. Пока правоохранители проводят расследование и устанавливают источники поступления оружия.