Вже котру добу тривають обговорення щодо обставин замаху, одне з питань: "Де вихідні отвори". Адже ані на фото, ані на відео вихідних отворів від куль побачити не вдалося. Замість Audi А8 експеримент проводили з авто Peugeot 406, зброя, з якої стріляли – АК.

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Стріляли кулями FMJ нібито підвищеної проникності, проте вони все одно менш потужні за ті, які, згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ, використовували під час нападу.

Довідка. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що автомобіль Сергія Шефіра обстріляли виготовленими в Угорщині кулями. Відповідні патрони не випускали в Україні і майже не використовувались на українській території.

Результати експерименту

Перша куля увійшла в авто – проте всередині її не було видно взагалі. Вже другий постріл зробив чималий отвір всередині, а третє влучення фактично знищило всередині радіатор.

Куля, яка влучила у двері, перша вийшла наскрізь, залишила великий отвір у дверях і рознесла консоль коробки перемикання передач зокрема. Водночас при пострілі в уявного водія – той отримав поранення лівого стегна, проте наскрізного влучення нема.

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Зрештою, 14 пострілів в автомобіль показали відповідний результат:

4 у попередню частину – 0 наскрізних;

7 у бокову частину – 1 наскрізний;

3 у задню частину – 3 наскрізних.



Замість Audi А8 експеримент проводили з авто Peugeot 406 / Скриншот з відео Bihus.Info

Наскрізь пробитими були проходи в найтонших місцях автомобіля. Чому Audi А8 Шефіра у відповідних місцях не пробило – питання. Водночас заступник глави МВС Євген Єнін повідомив, що вихідні отвори були. Вони майже збігаються з результатами експерименту.

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