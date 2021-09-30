Уже которые сутки продолжаются обсуждения относительно обстоятельств покушения, один из вопросов: "Где выходные отверстия". Ведь ни на фото, ни на видео выходных отверстий от пуль увидеть не удалось. Вместо Audi А8 эксперимент проводили с авто Peugeot 406, оружие, из которого стреляли – АК.

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Стреляли пулями FMJ якобы повышенной проницаемости, однако они все равно менее мощные, чем те, которые, согласно сообщению Министерства внутренних дел, использовали во время нападения.

Справка. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что автомобиль Сергея Шефира обстреляли изготовленными в Венгрии пулями. Соответствующие патроны не выпускали в Украине и почти не использовались на украинской территории.

Результаты эксперимента

Первая пуля вошла в авто – однако внутри ее не было видно вообще. Уже второй выстрел сделал большое отверстие внутри, а третье попадание фактически уничтожило внутри радиатор.

Пуля, попавшая в дверь, первая вышла насквозь, оставила большое отверстие в двери и разнесла консоль коробки переключения передач. В то же время при выстреле в воображаемого водителя – тот получил ранение левого бедра, однако сквозного попадания нет.

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В конце концов, 14 выстрелов в автомобиль показали соответствующий результат:

4 в предыдущую часть – 0 сквозных;

7 в боковую часть – 1 сквозной;

3 в заднюю часть – 3 сквозных.



Вместо Audi А8 эксперимент проводили с авто Peugeot 406 / Скриншот с видео Bihus.Info

Насквозь пробитыми были проходы в тончайших местах автомобиля. Почему Audi А8 Шефира в соответствующих местах не пробило – вопрос. В то же время замглавы МВД Евгений Енин сообщил, что выходные были. Они почти совпадают с результатами эксперимента.

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