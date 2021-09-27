Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в "Феофанию". О состоянии здоровья водителя Сергея Шефира сообщил главный врач медучреждения Игорь Семенов.

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Его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил. Он продолжает лечение и будет продолжать,

– сказал медик.

Во время обстрела авто первого помощника президента водитель получил три ранения.

Водитель перенес операцию

Денис Монастырский на брифинге после покушения заявил, что атаковали именно левую часть авто: особенно пострадала водительская часть.

Впрочем, даже получив ранения, водитель Сергея Шефира продолжил движение и проехал еще около 5 километров.

После приезда полиции он смог поехать на место обстрела, чтобы указать на конкретное место ведения огня.

И только после пострадавшего забрали в медицинское учреждение, там его прооперировали. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Обратите внимание! Правоохранители квалифицировали преступление на данный момент – "покушение на жизнь двух и более людей".

Обстрел авто Шефира: коротко

Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем, а государственной охраной не пользовался. По словам главы фракции "Слуга народа", машину ждала засада у леса.

На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который находился в США. Он подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.

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