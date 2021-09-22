Чтобы найти нападавших, полиция объявила специальную операцию.

Напомним Под Киевом обстреляли авто Шефира – помощника Зеленского

В авто попали не менее 10 пуль

В результате обстрела пострадал водитель Сергея Шефира, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападавшие с места обстрела успели скрыться. Сейчас их ищут: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".



В авто спустили как минимум 10 пуль

В полиции опубликовали фото обстрелянной машины и отметили: в нее попало более 10 пуль. Как сообщает "Украинская правда", обстрелы осуществили автоматной очередью.

Важно! Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просят сообщить в полицию по номеру 102.

Что говорят в Офисе Президента

В Офисе Президента уже прокомментировали обстрел автомобиля Сергея Шефира. По словам советника Андрея Ермака Михаила Подоляка, это попытка сохранить старый порядок. По его мнению, к обстрелу могут быть причастны олигархи.

Подробно Все из-за деолигархизации: у Зеленского отреагировали на обстрел авто Шефира

Полный текст публикации Нацполиции

#Розыск лиц, которые обстреляли авто первого помощника Президента Украины: проводится полицейская спецоперация

Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102.