Чтобы найти нападавших, полиция объявила специальную операцию.
Напомним Под Киевом обстреляли авто Шефира – помощника Зеленского
В авто попали не менее 10 пуль
В результате обстрела пострадал водитель Сергея Шефира, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападавшие с места обстрела успели скрыться. Сейчас их ищут: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
В авто спустили как минимум 10 пуль
В полиции опубликовали фото обстрелянной машины и отметили: в нее попало более 10 пуль. Как сообщает "Украинская правда", обстрелы осуществили автоматной очередью.
Что говорят в Офисе Президента
В Офисе Президента уже прокомментировали обстрел автомобиля Сергея Шефира. По словам советника Андрея Ермака Михаила Подоляка, это попытка сохранить старый порядок. По его мнению, к обстрелу могут быть причастны олигархи.
Подробно Все из-за деолигархизации: у Зеленского отреагировали на обстрел авто Шефира
Полный текст публикации Нацполиции
#Розыск лиц, которые обстреляли авто первого помощника Президента Украины: проводится полицейская спецоперация
Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.
В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.
На месте работают следственно-оперативные группы полиции.
Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102.