Напад стався біля села Лісники на Київщині. Аби знайти зловмисників, поліція оголосила спеціальну операцію.
Нагадаємо Під Києвом обстріляли авто Шефіра – помічника Зеленського
В авто потрапили щонайменше 10 куль
Внаслідок обстрілу постраждав водій Сергія Шефіра, йому надають необхідну медичну допомогу. Нападники з місця обстрілу встигли втекти. Зараз їх шукають: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
В авто спустили як мінімум 10 куль
У поліції опублікували фото обстріляної машини і зазначили: у неї потрапило понад 10 куль. Як повідомляє "Українська правда", обстріли здійснили автоматною чергою.
Що кажуть в Офісі Президента
В Офісі Президента уже прокоментували обстріл автомобіля Сергія Шефіра. За словами радника Андрія Єрмака Михайла Подоляка, це є спробою зберегти старий лад. На його думку, до обстрілу можуть бути причетні олігархи.
Детально Усе через деолігархізацію: в Зеленського відреагували на обстріл авто Шефіра
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#Розшук осіб, які обстріляли авто першого помічника Президента України: проводиться поліцейська спецоперація
Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра.
В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій.
На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.
Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102.