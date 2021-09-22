Напад стався біля села Лісники на Київщині. Аби знайти зловмисників, поліція оголосила спеціальну операцію.

Нагадаємо Під Києвом обстріляли авто Шефіра – помічника Зеленського

В авто потрапили щонайменше 10 куль

Внаслідок обстрілу постраждав водій Сергія Шефіра, йому надають необхідну медичну допомогу. Нападники з місця обстрілу встигли втекти. Зараз їх шукають: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".



В авто спустили як мінімум 10 куль

У поліції опублікували фото обстріляної машини і зазначили: у неї потрапило понад 10 куль. Як повідомляє "Українська правда", обстріли здійснили автоматною чергою.

Важливо! Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просять повідомити в поліцію за номером 102.

Що кажуть в Офісі Президента

В Офісі Президента уже прокоментували обстріл автомобіля Сергія Шефіра. За словами радника Андрія Єрмака Михайла Подоляка, це є спробою зберегти старий лад. На його думку, до обстрілу можуть бути причетні олігархи.

Детально Усе через деолігархізацію: в Зеленського відреагували на обстріл авто Шефіра

Повний текст публікації Нацполіції

#Розшук осіб, які обстріляли авто першого помічника Президента України: проводиться поліцейська спецоперація

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій.

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102.