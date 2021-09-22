Шефір вижив. Він перебуває у нормальному стані, оскільки кулі його не зачепили. Про це повідомив журналіст Роман Кравець.
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Водію надають допомогу на місці.
Остріляне авто Шефіра / Фото поліції
Стріляли автоматною чергою
Обстріли здійснили автоматною чергою, повідомляє "Українська правда". Нападників шукають, тож правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
На місці події є генпрокурорка Ірина Венедіктова. Стрілянина сталась біля села Лісники, що під Києвом.
Машина, яку обстріляли / Фото поліції
Сліди від обстрілів / Фото поліції
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