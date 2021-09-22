Шефир выжил. Он находится в нормальном состоянии, так как пули его не задели. Об этом сообщил журналист Роман Кравец.

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Водителю оказывают помощь на месте.

Стреляли автоматной очередью

Обстрелы осуществили автоматной очередью, сообщает "Украинская правда". Нападающих ищут, поэтому правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

В телеграм-канале "Депутатская курилка" пишут, что стрельба произошла возле села Лесники под Киевом.

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