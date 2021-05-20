С вопросами журналисты подошли к первому помощнику президента на пресс-конференции 20 мая. Впрочем, Сергей Шефир отказался на них отвечать.

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Как написал журналист "Схем" Михаил Ткач, Шефир запретил его снимать, объяснив, что он непубличное лицо.

Первый помощник президента Сергей Шефир только что запретил его снимать. Сказал, что он непубличная особа. А у меня нет совести,

– написал журналист Михаил Ткач.

Напомним. Первый помощник президента Сергей Шефир был сценаристом, продюсером и директором "Студии Квартал 95". В Офисе Президента он работает с 2019 года.

Кстати, на своей пресс-конференции президент Владимир Зеленский раскритиковал журналиста Михаила Ткача заявив, что ему стоит следить за результатами работы власти, а не за машинами, которые "выезжают из дома президента и приезжающих на работу". Вероятнее всего, он намекал на расследование "Схем" о посещении Шефира Ахметова.

Расследование "Схем" про Сергея Шефира