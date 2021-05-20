Із запитаннями журналісти підійшли до першого помічника президента на пресконференції 20 травня. Втім, Сергій Шефір відмовився на них відповідати.
До слова Донбас, боротьба з олігархами та другий термін: про що Зеленський говорив на пресконференції
Як написав журналіст "Схем" Михайло Ткач, Шефір заборонив його знімати, пояснивши, що він непублічна особа.
Перший помічник президента Сергій Шефір щойно заборонив його знімати. Сказав, що він непублічна особа. А в мене нема совісті,
– написав журналіст Михайло Ткач.
До речі, на своїй пресконференції президент Володимир Зеленський розкритикував журналіста Михайла Ткача заявивши, що йому варто слідкувати за результатами роботи влади, а не за машинами, які "виїжджають з дому президента та приїжджають на роботу". Найімовірніше, він натякав на розслідування "Схем" про відвідини Шефіра Ахметова.
Розслідування "Схем" про Сергія Шефіра
- Журналісти цієї програми у жовтні 2020 року опублікували розслідування про те, що Сергій Шефір відвідував маєток Ріната Ахметова.
- Як ішлося у програмі, Шефір 31 серпня 2020 року таємно бував у гостях в українського олігарха.
- За свідченнями "Схем", з бокових воріт Офісу Президента виїхала Audi А8 з "номерами прикриття", якою регулярно користується Сергій Шефір.