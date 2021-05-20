Із запитаннями журналісти підійшли до першого помічника президента на пресконференції 20 травня. Втім, Сергій Шефір відмовився на них відповідати.

До слова Донбас, боротьба з олігархами та другий термін: про що Зеленський говорив на пресконференції

Як написав журналіст "Схем" Михайло Ткач, Шефір заборонив його знімати, пояснивши, що він непублічна особа.

Перший помічник президента Сергій Шефір щойно заборонив його знімати. Сказав, що він непублічна особа. А в мене нема совісті,

– написав журналіст Михайло Ткач.

Нагадаємо. Перший помічник президента Сергій Шефір був сценаристом, продюсером і директором "Студії Квартал 95". В Офісі Президента він працює із 2019 року.

До речі, на своїй пресконференції президент Володимир Зеленський розкритикував журналіста Михайла Ткача заявивши, що йому варто слідкувати за результатами роботи влади, а не за машинами, які "виїжджають з дому президента та приїжджають на роботу". Найімовірніше, він натякав на розслідування "Схем" про відвідини Шефіра Ахметова.

Розслідування "Схем" про Сергія Шефіра