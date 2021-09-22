Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Покушение на Шефира под Киевом: все, что известно об обстреле авто помощника Зеленского

Это – специализированные патроны, изготовленные в Венгрии

Енин отметил, что из тела водителя первого помощника президента достали две пули.

Специализированные патроны калибра 7,62. Такие патроны не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории Украины. Производство Венгрии,

– сказал Енин.

В МВД сейчас пытаются установить, как и когда именно пули попали на территорию Украины, не исключают и контрабандный путь.

Новость дополняется...