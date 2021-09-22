Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів.
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Це – спеціалізовані патрони, виготовлені в Угорщині
Єнін зазначив, що з тіла водія першого помічника президента дістали дві кулі.
Спеціалізовані патрони калібру 7,62. Такі патрони не випускалися в Україні і майже не використовувалися раніше на території України. Виробництво Угорщини,
– сказав Єнін.
У МВС зараз намагаються встановити, як і коли саме кулі потрапили на територію України, не виключають і контрабандний шлях.
На місці знайшли 20 гільз
На місці обстрілу знайшли 20 гільз, дві кулі потрапили у водія, ще 12 – у автомобіль. На думку експертів, нападники стріляли одиночними пострілами.
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