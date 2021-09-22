Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів.

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Це – спеціалізовані патрони, виготовлені в Угорщині

Єнін зазначив, що з тіла водія першого помічника президента дістали дві кулі.

Спеціалізовані патрони калібру 7,62. Такі патрони не випускалися в Україні і майже не використовувалися раніше на території України. Виробництво Угорщини,

– сказав Єнін.

У МВС зараз намагаються встановити, як і коли саме кулі потрапили на територію України, не виключають і контрабандний шлях.

На місці знайшли 20 гільз

На місці обстрілу знайшли 20 гільз, дві кулі потрапили у водія, ще 12 – у автомобіль. На думку експертів, нападники стріляли одиночними пострілами.

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