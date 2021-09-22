Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли біля селища Ходосівка на Київщині. Однак пораненому водію вдалося доїхати до села Лісники.

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Водій зупинився на стоянці біля АТБ

Після того, як автомобіль з Сергієм Шефіром обстріляли неподалік котеджного містечка, де він живе, водій не зупинився. Він вирішив рушати далі, поки не зупинився за 5 кілометрів від місця інциденту на стоянці АТБ в селі Лісники.

На місці, де відбувся обстріл, зараз працюють правоохоронці.

Місце, де відбувся замах на Сергія Шефіра / Фото Bihus.info

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