Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли біля селища Ходосівка на Київщині. Однак пораненому водію вдалося доїхати до села Лісники.
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Водій зупинився на стоянці біля АТБ
Після того, як автомобіль з Сергієм Шефіром обстріляли неподалік котеджного містечка, де він живе, водій не зупинився. Він вирішив рушати далі, поки не зупинився за 5 кілометрів від місця інциденту на стоянці АТБ в селі Лісники.
На місці, де відбувся обстріл, зараз працюють правоохоронці.
Місце, де відбувся замах на Сергія Шефіра / Фото Bihus.info
Замах на Сергія Шефіра: головне
- Уранці 22 вересня автомобіль першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли по дорозі з котеджного містечка.
- В авто влучило близько 10 куль. Водій отримав поранення.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Сергій Шефір живий та неушкоджений, однак перебуває в стані шоку.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що замах на Шефіра можна вважати терористичним актом.