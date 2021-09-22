Тому цілком можливо, що Шефіра сплутали з водієм. За словами Арахамії, Шефір перебуває у стані шоку.
До теми Усе через деолігархізацію: в Зеленського відреагували на обстріл авто Шефіра
Поліція миттєво зреагувала, пересадила чоловіка у службовий екіпаж і відвезла у безпечне місце. Станом на зараз, по місту проводять спецоперацію щодо перехвату.
Я з ним коротко поспілкувався, все нормально – живий, здоровий,
– наголосив Арахамія.
Він розповів, що, як йому відомо, автомобіль розстріляли з автоматичної зброї. Водій отримав 3 вогнепальних поранень і його госпіталізували.
"Він трактує, що стріляли по ньому, але попали в водія", – сказав Арахамія.
Арахамія прокоментував обстріл авто Шефіра: дивіться відео
Арахамія: Будуть відео з місця подій
Якщо Шефір їхав з дому, як сказав лідер фракції, то тією трасою може бути тільки 2 виїзди:
- один біля мегамаркету;
- інший – там, де виїзд з села Лісники.
"Там є багато камер, тому думаю, що незабаром буде багато відео з місця подій", – відзначив Арахамія.
Обстріл авто Шефіра: головне
- Під Києвом 22 вересня обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Його не поранили, водночас водієві пощастило менше.
- В автомобіль помічника президента випустили понад 10 куль.