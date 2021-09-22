Тому цілком можливо, що Шефіра сплутали з водієм. За словами Арахамії, Шефір перебуває у стані шоку.

До теми Усе через деолігархізацію: в Зеленського відреагували на обстріл авто Шефіра

Поліція миттєво зреагувала, пересадила чоловіка у службовий екіпаж і відвезла у безпечне місце. Станом на зараз, по місту проводять спецоперацію щодо перехвату.

Я з ним коротко поспілкувався, все нормально – живий, здоровий,

– наголосив Арахамія.

Він розповів, що, як йому відомо, автомобіль розстріляли з автоматичної зброї. Водій отримав 3 вогнепальних поранень і його госпіталізували.

"Він трактує, що стріляли по ньому, але попали в водія", – сказав Арахамія.

Арахамія прокоментував обстріл авто Шефіра: дивіться відео

Арахамія: Будуть відео з місця подій

Якщо Шефір їхав з дому, як сказав лідер фракції, то тією трасою може бути тільки 2 виїзди:

один біля мегамаркету;

інший – там, де виїзд з села Лісники.

"Там є багато камер, тому думаю, що незабаром буде багато відео з місця подій", – відзначив Арахамія.

Обстріл авто Шефіра: головне