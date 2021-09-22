Поэтому вполне возможно, что Шефира спутали с водителем. По словам Арахамии, депутат находится в состоянии шока.
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Полиция мгновенно среагировала, пересадила мужчину в служебный экипаж и увезла в безопасное место. По состоянию на сейчас, по городу проводят спецоперацию по перехвату.
Я с ним коротко пообщался, все нормально – живой, здоровый,
– отметил Арахамия.
Он рассказал, что, как ему известно, что автомобиль расстреляли из автоматического оружия. Водитель получил 3 огнестрельных ранения и был госпитализирован.
"Он трактует, что стреляли по нему, но попали в водителя", – сказал Арахамия.
Арахамия прокомментировал обстрел авто Шефира: смотрите видео
Арахамия: Будут видео с места событий
Если Шефир ехал из дома, как сказал лидер фракции, то из той трассы может быть только 2 выезда:
- один возле мегамаркета;
- другой – там, где выезд из села Лесники.
"Там есть много камер, поэтому думаю, что вскоре будет много видео с места событий", – отметил Арахамия.
Обстрел авто Шефира: главное
- В Киеве 22 сентября обстреляли авто первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Его не ранили, но водителю повезло меньше.
- В автомобиль помощника президента выпустили более 10 пуль.